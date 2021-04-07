/626114/خناقة-بين-زاهي-حواس-وخالد-يوسف-بسبب-مسلسل-الملك

لايزال الجدل مستمر حول مسلسل الملك الذي كان من المقرر عرضه في رمضان هذا العام، خاصة بعد تصريح وزير الدولة لشئون الآثار السابق الدكتور زاهي حواس بشأن تلائم محمد رمضان من حيث الملامح لأداء دور الملك أحمس ما جعل الغضب ينصب على زاهي حواس من قبل العديد من الجماهير والمخرج خالد يوسف.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل هجوم المخرج خالد يوسف على الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق، بعدما رشح محمد رمضان لدور بطولة الملك.

خالد يوسف يهاجم زاهي حواس

كتب المخرج خالد يوسف، قائلًا: "الدكتور زاهي صديق وأستاذ، يروح يتعلم إخراج ويخرج ويجيب محمد رمضان ويخرج له".

وأوضح “يوسف”، أن اختيار بطل العمل هو رؤية خاصة للمخرج لذلك يجب احترام رؤية المخرج الذي اختار عمرو يوسف لتأدية دور أحمس، لافتًا إلى أن سبب الأزمة هو تصريح صناع العمل أنهم يقدمون مسلسلًا تاريخيًا، فكان يجب أن يعلنوا أن القصة مقتبسة عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ والتي كانت مستوحاه من وحي خياله وليست من التاريخ.

علاقة مسلسل الملك بالتاريخ

نفى يوسف وجود أي صلة بين الأفلام والتاريخ، مؤكدًا أن السينما والدراما ليست لها علاقة بالتاريخ الذي له معاهد وأكاديميات خاصة لدراسته.

أوضح المخرج خالد يوسف، أن الفيلم السينمائي يعتمد على الخيال فقط ويحمل وجهة صناع العمل، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد أن ينتقد اختيارات المخرج، وأن الحكم على العمل يظهر بعد المشاهدة ويكون من حق الجمهور فقط.

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان أكد أنه سيقوم بفيلم سينمائي خلال 2023 يجسد فيه الملك أحمس بعد إشادة دكتور زاهي حواس بملائمته لهذه الشخصية، أما عن مسلسل الملك فأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارًا بوقفه وتشكيل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمراجعة السيناريو كاملًا.