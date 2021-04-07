/626115/مفاجأة-لاعب-موقوف-ضمن-قائمة-سيمبا-لمواجهة-الأهلي-في-دوري-الأبطال

أعلن ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني غن قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات الجولة السادسة من دورر المجموعات من الأميرة السمراء، قبل أن يتلقى المارد الأحمر الهزيمة خلال المواجهة الأولى في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشهدت قائمة مباراة سيمبا التنزاني تواجد موريسون وهو لاعب موقوف خلال مباراة فيتا كلوب السابقة والتي حصل خلالها على بطاقة صفراء عقب تولى البطاقة الأولى أمام المريخ السوداني قبل مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أيشي مانولا - كينيدي جمعة - ألي سالم - كريس موجالو - فرانسيس كاهاتا - لويس ميكيسوني - شوماري كابومبي - جواش أونيانجو - ميدي كاجيري - لاري بواليا - تادو لوانجا - إيراستو نيوني - برنارد موريسون - حسن ديلونجا – سعيد نديملا - باسكال واوا - بينو كاكولانيا - بيتر مودهوا - ديفيد كاميتا - إبراهيم أجيبو - كلاتوس شاما.

يذكر أن المدير الفني لـ سيمبا التنزاني قال : " سيمبا التنزاني يتطور كثيرا عن النسخة الماضية، والأن الفريق أصبح من أفضل فرق البطولة حتى الأن، وسنعمل على تقديم مباراة ممتعة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

وينتهي الأهلي مواجهاته الإفريقية أمام سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعود المارد الأحمر للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز قبل عودة الأهلي للمنافسة من جديد.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي

المركز الأول: الزمالك – رصيد 33 نقطة.

المركز الثاني: الاتحاد – رصيد 28 نقطة.

المركز الثالث: الأهلي – رصيد 27 نقطة.

المركز الرابع: المصري – رصيد 26 نقطة.

المركز الخامس: بيراميدز – رصيد 25 نقطة.

المركز السادس: مصر المقاصة – رصيد 25 نقطة.

المركز السابع : سموحة – رصيد 24 نقطة.

الأهلي يعود للدوري الممتاز مرة أخرى

المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا – رصيد 24 نقطة.

المركز التاسع: إنبي – رصيد 24 نقطة.

المركز العاشر: غزل المحلة – رصيد 23 نقطة.