إنفوجراف.. مكونات ومنتجات مجمع الإصدارات الذكية

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير فى شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.