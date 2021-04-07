جدة - نرمين السيد - تنظم نقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب، والحزب العربى الديمقراطى الناصرى، وعدد من القوى الوطنية فى مصر والوطن العربى، مساء غدا الخميس حفل تأبين للراحل الكبير المناضل والنقابى الوطنى سيد عبد الغنى بالقاعة الكبرى بنادى المحامين النهرى بالمعادى، والذى وافته المنية فى الخامس من يناير الماضى جراء إصابته بفيروس كورونا.





وأكدت اللجنة المنظمة لحفل التأبين بأنه رغم أزمة كورونا وما تفرضه من قيود على حرية الحركة عبر الأقطار العربية، إلا أنه تأكد حضور عدد كبير من القيادات العربية القومية والناصرية وعدد من السفراء العاملين فى مصر وممثلى إتحاد المحامين العرب فى جميع البلدان العربية، من رفقاء المناضل الكبير ورفاقه فى الجامعة والعمل السياسى عبر اربعة عقود، كان فيها عبد الغنى واحدا من المؤثرين الفاعلين فى الحركة السياسية والوطنية المصرية. ويعد الراحل سيد عبد الغنى واحدا من أبرز قيادات جيل السبعينيات الذين شاركوا فى نضال الأمة العربية لتحرير فلسطين، وداعما لحق الشعب فى المشاركة السياسية الفاعلة وقد ترأس الراحل الحزب العربى الديمقراطى الناصرى وتولى أمانة صندوق نقابة المحامين، وشغل منصب الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد. كما شارك فى كل الفاعليات الوطنية والقومية منذ بداية السبعينات وقدم فى حياته نموذجا نادرا للعطاء وحب الوطن وخلف إرثا نضاليا مميزا على المستويين العربى والمحلى نقابيا وحزبيا وكانت قضية فلسطين محور نضاله واهتمامه فضلا عن رقيه الإنسانى وحبه لكل الناس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. «المحامين» تقيم حفل تأبين النقابى سيد عبد الغنى بالنادى النهرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.