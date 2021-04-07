جدة - نرمين السيد - كما أكد على وقف الاجتماعات الروحية والقناديل والزيارات المنزلية وذلك حتى الخميس 22 أبريل الجارى.وتستمر الكنائس فى إقامة القداسات بنسبة 25 بالمئة بالحجز المسبق نظرا لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية ملوى تؤكد الاستمرار فى وقف مدارس الاحد والاجتماعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.