إنفوجراف.. محظورات فى شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وحظرت الدولة إقامة صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، ومنع إقامة الموائد الرمضانية، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء الصلاة، فضلا عن اقتصار صلاة التراويح فى حدود الـ30 دقيقة، وصلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى فقط.

كما حظرت أجهزة الدولة التجمعات بالأماكن المغلقة مثل "سرادقات العزاء أو الاحتفالات"، بالإضافة إلى الفتح والإغلاق للمحلات والمولات طبقًا للمواعيد الصيفية.