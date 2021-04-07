مدير منظمة الصحة العالمية: مصر مؤهلة لتصنيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - التقى المندوب الدائم لمصر فى جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين فى 6 أبريل الجارى مع الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، بمقر المنظمة، إذ شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة وسبل دفع العلاقات بينهما خلال الفترة المقبلة.





وأشاد مدير عام المنظمة بالمبادرات المصرية التى يجرى تنفيذها مؤخرًا فى مجال الصحة مثل مبادرة "100 مليون صحة" ومشروع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تعد دليلاً على حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز المنظومة الصحية باعتبارها عاملاً أساسيًا فى استقرار المجتمعات، وهو ما أثبتته أزمة جائحة كورونا التى أظهرت الآثار المتعددة لمجال الصحة على مختلف مناحى الحياة.

شهد اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا، وجهود المنظمة من خلال مرفق كوفكس لتوفير اللقاحات ضد الفيروس لكل الدول بشكل عادل ومتساو.

وأكد مندوب مصر الدائم دعم مصر لجهود المنظمة والمرفق، خصوصًا مع ظهور بعض الصعوبات فى توفير اللقاحات نظرًا لعدم قدرة الشركات المصنعة للقاحات على إنتاج الكميات التى تفى بالاحتياجات العالمية، مؤكدًا تطلع مصر للحصول على اللقاحات المخصصة لها من المرفق فى أسرع وقت بما يساعد فى إتمام حملة التطعيم الجارى تنفيذها.

وفى هذا الإطار، أشار جمال الدين إلى مسعى مصر تمرير مقترح فى منظمة التجارة العالمية يتيح الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة للدول النامية فى مجال تصنيع اللقاحات، بما يفتح المجال أمام زيادة التصنيع العالمى وتوفير اللقاحات ضد الفيروس، فى ظل الأزمة التى يمر بها المجتمع الدولى نتيجة النقص فى معدلات إنتاج اللقاحات.

من جانبه، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم دعم المنظمة لجهود تعزيز التصنيع المحلى للقاحات فى الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى القارة الإفريقية المؤهلة لاستضافة هذه الصناعات فى ظل ما تمتلكه من قدرات تصنيعية وخبرات فى هذا المجال.

وشدد مدير عام المنظمة على أهمية حشد جهود كل الأطراف المعنية لتكثيف عمليات تصنيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الجائحة تتطلب أكثر من أى وقت مضى تضامن المجتمع الدولى لتخطى تلك الأزمة التى تعد غير مسبوقة فى التاريخ الحديث.