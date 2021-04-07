الرئيس اللبنانى: نقدر دور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مساعدة بيروت على...

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن تقديره وامتنانه للدور الذى تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساعدة لبنان فى مواجهة الأزمات المختلفة التى يعانى منها، ولا سيما الأزمة الحكومية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، عقب المباحثات المشتركة التى أجراها وزير الخارجية سامح شكرى مع الرئيس ميشال عون، أن الأخير أعرب عن أمله فى أن تثمر الجهود المصرية عن نتائج إيجابية لا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من الأزمة الحكومية، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التى يقوم عليها النظام اللبناني وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون إقصاء أو تمييز.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية سامح شكرى نقل إلى الرئيس ميشال عون، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيها تضامن جمهورية مصر العربية مع لبنان ودعمها للمساعى المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

وتابع البيان: "الرئيس عون شدد أمام الوزير سامح شكري على دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة لا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التى يلتقى اللبنانيون والمجتمع الدولى فى المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفى مقدمها التدقيق المالى الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء".

وأشار البيان الرئاسى إلى أن "عون" شرح للوزير سامح شكري العقبات التى واجهت مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كما حمّله تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على مبادرته القائمة على وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، كما كانت دائما عبر التاريخ.