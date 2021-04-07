لو كنت من سكان مطروح.. هل شعرت بالزلزال؟

تباينت آراء أهالي مطروح حول الشعور، بهزة أرضية خفيفة، ضربت ساحل البحر المتوسط، فبينما نفى البعض شعوره بأي شيء، أكد آخرون أنه شعر بها.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح ، فى تمام الساعة 3.32فجرا.

وأضاف القاضي أن الهزة جاءت بقوه 4.3 بمقياس ريختر وبعمق 105كم.

وأوضح أنه لم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.

ليست جديدة الزلزال الذي ضرب مطروح اليوم، ليس الأول خلال السنوات الأخيرة، ففي نوفمبر 2020، أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنها سجلت، هزتين أرضيتين بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل الشمالية المصرية.

وأوضح المعهد أنه الهزة بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

وكانت الهزة الأرضية الثانية، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.