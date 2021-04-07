/626127/مش-جمع-فلوس-بس-لماذا-قاطع-السيسي-وزير-المالية

"ليس جمع الأموال فقط".. هكذا رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحات وزير المالية محمد معيط حول الهدف الأساسي من الإصدارات الذكية.

وافتتح السيسي صباح اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

وأشار معيط إلى "أن ميكنة الإجراءات الضريبية سيحسن القدرة على إحكام الرقابة على مبيعات الأدوية"، فقاطعه الرئيس قائلا: الهدف ليس جمع المال فقط.

وأضاف معيط في مؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مجمع الإصدارات المميكة والذكية، أن ميكنة الإصدارات يضمن منع أخذ حق الدولة عن الروشتات ويمنع وضع تقدريات جزافية على الأطباء.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية ميكنة مصلحة الجمارك، قائلا إن هناك تعاونا بين مصلحة الجمارك ومجمع الإصدارات المميكة والذكية، منها تتبع رسائل الترانزيت وتصدير البضائع.

وأضاف الوزير أن ميكنة الإصدارات يضمن منع تزوير طلب الإرسال.

وتابع الوزير أن المستند المؤمن الذي يتم إصداره عبر المجمع، يحافظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال عدم رد الضريبة إلا على التصدير الفعلي من خلال تأمين المستند.