/626135/في-قضية-فساد-وزارة-الطيران-المدني-حكم-جديد-بحق-أحمد-شفيق

أعلنت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، براءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

ونسبت النيابة لـ"شفيق" والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة السابقة لم أهدر جنيها من المال العام الخاصة بالدولة، وأن تلك المصاريف التي تتحدث عنها اوارق القضية جاءت نتيجة من الإعلان عن المشروع والتسويق له، وأضاف شفيق إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏