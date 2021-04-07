/626119/حازم-إمام-من-الصعب-الترجي-يضحي-بتاريخه-بسبب-مباراة-مولودية-الجزائر

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن فريق الترجي التونسي لن يهتم "قيل وقال" فهو يمتلك لاعبين مميزين يستطيعون الفوز في مباراتهم القادمة أمام فريق المولودية الجزائرية والتي تقام يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال حاز إمام وخلال تصريحات إذاعية في برنامجه "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، "الترجي لن يضع نفسه لصالح موقف القيل والقال، نادي الترجي التونسي يملك عدد من الاعبين الممزين الذين يستطيعوا تخطي ذلك الأمر”.

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وتابع حديثة قائلاً:”الترجي لن يضع نفسه في "قيل وقال"هم فريق كبير ونادي بطولات .. الزمالك لو عدى من الدور ده هايوصل لمكانة جيدة في أفريقيا”.

وحصل محمد على اليعقوبي على الإنذار الثالث خلال مباراة الترجي ضد تونجيث السنغالي ما أدى الى تأكد غيابه عن المباراة المرتقبة والتي يأمل فيها الزمالك من الحصول على نتيجة لصالح بطل تونس ضد مولودية الجزائر إلى جانب فوز الأبيض على بطل السنغال لضمان التأهل للأدوار الاقصائية من البطولة القارية”.

ويخشى معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي من حصول الثلاثي "حمدي النقاز، وأنيس الشعلالي، ومحمد بن رمضان" على الإنذار الثالث في المباراة المقبلة والغياب عن مباريات الفريق في الأدوار الاقصائية.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق تونجيت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات بطولة إفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويحتل الترجي التونسي المركز الأولي برصيد 10 نقاط من أصل 5 مواجه.

يحتل المركز الثاني فريق المولودية الجزائرية برصيد 8نقاط من أصل 5مواجهات خاضها الفريق.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط من أصل 5 مواجهات خاضها الفريق.

يحتل فريق تونجيت المركز الأخير برصيد 4 نقاط من أصل 5خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كانت أمام فريق المولودية الجزائرية ضمن منافسات بطولة إفريقيا، والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض، واحرز الأهداف كل من يوسف اوباما وشيكابالا لاعبي الفريق في لقاء شهد تألق الفريق.