دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة روبي بفيروس كورونا

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انتشرت العديد من الشائعات حول إصابة الفنانة روبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي كان من شأنه منعها من حضور حفلها الذي كان من المقرر أن يقام مساء أمس الثلاثاء.

دوت الخليج يكشف لكم حقيقة إصابة روبي بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل المنزلي، بعدما أثار ذلك النبأ حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة إصابة روبي بفيروس كورونا

خرجت كوكي شقيقه الفنانة روبي لتنفي شائعة إصابة روبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: "الحمدلله أنا وروبي معندناش كورونا وإحنا كويسين والحمدلله معرفش الصراحة مين من مصلحته يطلع إشاعة زي دي"، أما عن روبي فلن تنفي أو تؤكد خبر إصابتها حتى الآن .

خروج مسلسل شقة 6 من السبق الرمضاني 2021

يذكر أن مسلسل "شقة6" للفنانة روبي خرج من السبق الرمضاني لهذا العام وهو من تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيل وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف.

ويشارك في دور البطولة كلًا من شريف سلامة، سيد رجب، أحمد بدير، محمود اليوتوب، صلاح عبدالله، وحمزة العيلي.

تفاصيل ألبوم روبي الجديد

ومن ناحية آخرى تعود الفنانة روبي للغناء بعد فترة كبيرة من الانقطاع عن جمهورها بألبومها الجديد الذي يتضمن 6 اغاني تتعاون فيهم مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم وتوماس وألحان محمد يحيى.