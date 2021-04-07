/626122/ليفربول-يصدر-بيان-بشأن-اللاعبين-الأفارقة-تفاصيل

أصدر ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح المحترف المصري، بيانا رسميا يستنكر فيه واقعة التنمر التي وقعت علي نابي كيتا لاعب ليفربول خلال مباراة ريال مدريد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الملكي وأنتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأصدر ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا س يستنكر فيه بعض التصرفات التي شنها الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي على اللاعب نابي كيتا خلال مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء نص البيان كالتالي: “مرة أخرى نحن نناقش للأسف الإساءة العنصرية في اليوم التالي لمباراة كرة القدم”.

وتابع نص البيان : “ إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، و يجب أن يتوقف، نعلم أن هذا لن يكون كافيا حتى يتم اتخاذ أقوى الاجراءات الممكنة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية التي تحكمها”.

فوز ريال مدريد على ليفربول

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه اللاعب محمد صلاح مع بداية الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الملكي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

وكان ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب قد دخل مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أليكساندر أرنولد - أوزان كاباك – نات فيليبس . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني .

تشكيل ريال مدريد وليفربول

أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول. مباراة ريال مدريد وليفربول وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : مودريتش - توني كروس – كاسيميرو. في خط الهجوم : بنزيما - فينيسيوس– أسينسيو.