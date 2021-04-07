/626124/أشرف-حاتم-تحور-الفيروسات-التنفسية-الدائم-قد-يقودها-إلى-الإنتهاء

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إنه على الرغم من الإنتشار الواسع لفيروس كورونا، إلا أنه لم يتم معرفة أمور كثيرة عنه حتى الأن، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفيروسات يستغرق سنين لتجميع كامل المعلومات عنه، ومعرفة كافة الاسباب الدائرة حوله، لانها تكون عبارة عن بيانات وأبحاث وتحاليل، ومن ثم تقدم على صورة تقارير، ولكن على الرغم من عدم معرفة معلومات كثيرة عن فيرو س كورونا إلا أننا قومنا بتجاوز الموجة الأولى والثانية بسلام.

تحور الفيروسات

وعن سر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، أوضح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، أن جميع الفيروسات التنفسية قادرة على التحور، وتكون في مرحلة تحور دائم، مشيرا إلى أن التحور قد يكون شيء إيجابي بالنسبة لنا لانه احيانا يقود الفيروس إلى الإنتهاء، كما أنه مع تحور هذه الفيروسات، تتعاطى الشركات المسئولة عن تصنيع اللقاحات مع هذا التطور، مستشهدا بما حدث في دولة جنوب أفريقيا، وعدم وجود أي فاعلية للقاح أسترازينكا ضد الفيروس هناك، الامر الذي أدى إلى سحب شركات استرازينكا واكسفورد اللقاح، وقاموا بإيجاد لقاح أخر مناسب معهم.

وأشار النائب أشرف حاتم إلى أنه لم يثبت وجود أي من هذه السلالات الغريبة المنتشرة خارجيا، في مصر، كما أنه لا وجود للسلالة الصينية أيضا، متابعا،" لا يوجد لدينا سواء السلالة الاوربية".

جدير بالزكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، بدأ الاجتماع بتقديم الحكومة أخلص التهاني القلبية للشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

فيما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شدد، خلال اجتماع المحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.