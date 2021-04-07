رئيس دينية الشيوخ: الدولة المصرية  تبذل جهودًا غير عادية من أجل إعمار الأبدان والأكوان

/626128/رئيس-دينية-الشيوخ-الدولة-المصرية -تبذل-جهودا-غير-عادية-من-أجل-إعمار-الأبدان-والأكوان

قال النائب يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بالمجلس، إن ما تقوم به الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة من جهود غير عادية في مختلف المجالات، لهو أفضل الأعمال في عمارة الأبدان وعمارة الأكوان، فقبل أيام قليلة افتتحت مدينة الدواء الجديدة لتقوم بدورها في بناء الإنسان، ليس في مصر فقط وإنما في إفريقيا والمنطقة والعالم أجمع.

وتابع يوسف عامر، رئيس دينية الشيوخ:” موكب الملوك يعد أهم حدث تاريخي وحضاري وثقافي في هذا القرن وهو نقل المومياوات إلى متحف الحضارة بتقنية وأسلوب حضاري فريد، يظهر للعالم أن مصر بلد الحضارة والمدنية والفكر الديني الوسطي الذي يتفق والطبيعة البشرية.

رئيس دينية الشيوخ: المشروعات المنفذة تعد ركائز أساسية في عمارة الأبدان

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، وبالأمس تفقد رئيس الجمهورية موسم الحصاد الزراعي مستقبل مصر التابع للمشروع القومي للدلتا الجديدة، واليوم افتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستخدام جميع تقنيات التحول الرقمي في حفظ قواعد المعلومات والبيانات. وهذا كله يعد ركائز أساسية في عمارة الأبدان (بناء الإنسان) وعمارة الأرض وفق مراد الله تعالى.

الرئيس السيسي يفتتح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.