أكرم حسني يدخل السباق الرمضاني بـ "إحنا بتوع الاوزوريس" مع أيتن عامر

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دوت الخليج يرصد لكم أهم التفاصيل حول المسلسل الإذاعي لكلًا من أيتن عامر وأكرم حسني.

مسلسل أكرم حسني وأيتن عامر

شارك الفنان أكرم حسني البوستر الخاص بالمسلسل الإذاعي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” معلقًا: "مبسوط ومتحمس للرجوع الراديو تاني، بس المرة دي كممثل، استنوني مع النجمة ايتن عامر في رمضان، علي نجوم اف ام".

بداية مسيرة أكرم حسني الإذاعية

صرح أكرم حسني في أحد البرامج، أنه مع بداية عمله في الإذاعة، تم تكليفه لتغطية فيلم "عمارة يعقوبيان" وطُلب منه أن يقوم بعمل لقاء حصري مع الزعيم عادل إمام، وعندما وصل إلى المكان المحدد، اكتشف وجود أكثر من 400 شخص، ما بين صحفيين، ومذيعين ومصورين، وغيرهم.

لن يجد “حسني” سوى الجلوس على ركبتيه أمام الزعيم عادل إمام للتسجيل معه واضعًا هيبته جانبًا، كي يحصل على مراده ويحقق حلمه، ومن هنا تيقن أنه لكي يصل إلى ما يريد تحقيقه عليه أن يقوم بأي شيء ومن هنا بدأت قصة نجاحه.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، كانت مشاركته في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمرو التي جسدت دور مطربة تبحث عن النجومية.

تلألأت الفنانة مي عمر، بجانب عدد كبير من النجوم منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد سامي.