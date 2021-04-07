/626131/مؤمن-زكريا-في-زيارة-لبرج-خليفة-بالإمارات

وصل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إلي الإمارات أمس الثلاثاء، للتواجد كضيف شرف لنهائي كأس الخمسين، والتي سوف تجمع بين شباب الأهلي والنصر.

وتفقد اللاعب”برج خليفة” في رحله بسيطة يظهر فيها مبتسماً كعادته، بعدما ان تلقي دعوة لحضور احدي المباريات الهامه”.

تلقى مؤمن زكريا، لاعب الفريق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، دعوة من أجل حضور لقاء التتويج بدوري كأس الخليج من دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة.

وأكد يعقوب السعدي، المسئول الإعلامي في دولة الإمارات العربية، عن مشاركة مؤمن زكريا لاعب الأهلي و المنتخب المصري السابق في بطولة كأس الخليج العربي ضمن سعى الرباطة في توصيل معاني الحب والوفاء لكافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم لاعب الأهلي السابق.

مؤمن زكريا

وكتب يعقوب السعدي عبر الحساب الشخصي لموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بدعوة من رابطة المحترفين الاماراتية يشارك نجم الكرة المصرية "الحراق "مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج العربي".

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وتابع السعدي عبر توتير: "هي دعوة مليئة بالرموز والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والوفاء والتقدير لنجم طالما اسعد الجماهير .. فاهلا بك في دولة الحب والوفاء".

وتقام هذه المباراة مساء الجمعة المقبل على ملعب نادي الشارقة، وكانت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم قامت بدعوة نجم الأهلي لحضور نهائي كأس الخليج العربي.

وتحدث مؤمن زكريا خلال لقاء صحفي فور وصولة للإمارات وقال: "أشكر شعب الإمارات على الترحيب بي، وشاهدت حب الجميع منذ وصولي وكنت أزور الإمارات خلال المعسكرات التدريبية أو الإعداد، ولكن هذه المرة مختلفة للغاية".

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته امام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يو18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة الؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من اأصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، وذلك عندما كان الأهلي يخوض مباراته في كأس العالم للأندية.