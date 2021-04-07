/626134/مايسه-عطوة-مصر-تمتلك-أدوات-القوة-لمواجهة-اثيوبيا-في-معركة-سد-النهضة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس للنواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية اليوم شان سد النهضة خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مؤكده أن يأتي هذا المجمع استكمالا للخطة التي وضعتها للدولة في وقت سابق نحو التحول الرقمي.

مايسة عطوة: موقف إثيوبيا عبثى

وأوضحت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن موقف إثيوبيا بعد فشل المفاوضات عبثي ويمكن وصفه بأقل من ذلك، والمسارات المتبقية بعد إعلان أديس أبابا إقدامها على الملء الثاني يوليو المقبل تزامناً من موسم الفيضان سيترتب على ذلك تأثيرات مضرة جداً على السودان وستهدد أمن السودان القومي أولا.

مايسة عطوة: الجانب الإثيوبي غير مدرك لفكرة المساس بالحق الوجودى

وأضافت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة:” الجانب الإثيوبي غير مدرك لفكرة المساس بالحق الوجودي للدولة المصرية ولا لتبعات استمرار التعنت الإثيوبي، بشأن حل أزمة سد النهضة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من أدوات القوة والقدرة لاستخدامها في هذه المعركة مع اثيوبيا ولا داعب للقلق.