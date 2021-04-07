خاص لـ «دوت الخليج»: بيراميدز يعرض على الزمالك أحمد فتحي مقابل التعاقد مع "الونش"

/626136/خاص-لـ-تحيا-مصر-بيراميدز-يعرض-على-الزمالك-أحمد-فتحي-مقابل-التعاقد-مع-الونش

تسعى إدارة نادي بيراميدز التخلص من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وذلك بعد طلب المدرب الأرجنتيني أروابارينا عدم الفائدة من اللاعب، والاعتماد على أحمد توفيق وعمر جابر في هذا المركز.

وعلم موقع «دوت الخليج» أن إدارة بيراميدز فتحت خطوط الإتصال مع إدارة الزمالك، من أجل عرض أحمد فتحي مقابل التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك.

وجاء طلب الحصول على "الونش" بعد موافقة المدير الفني للفريق أروابارينا، وطلب التعاقد مع لاعب سوبر بديل لأسامة جلال والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرجاء المغربي الماضية، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع على الأقل.

محمود حمدي الونش

ومن المتوقع أن يرفض أحمد فتحي رفض الصفقة لتبادلية، ويطلب الحصول على الإستغناء النهائي من الفريق نظرا لتاريخة الكبير في الملاعب المصرية ومع المنتخبات، ويرى أن تاريخة لا يسمح بحدوث هذا الأمر.

بيراميدز : هذا هو موقفنا من أحمد فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف النادي من الاستغناء عن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بعد الاخبار التي انتشرت في الفترة الماضية .

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز : " فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية " .

أحمد فتحي

وتابع : " اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية "

وأكد : " كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها، وانفي كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات أحمد فتحي، فهو لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه " .

وشدد هاني سعيد أنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز والزمالك

وأشار إلى أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات.

واختتم سعيد : " بالتأكيد أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته " .