/626139/حلقة-جديدة-من-مسلسل-الفضيحة-لاعب-جديد-يستنكر-الأحداث-داخل-بيراميدز

كشف محمد عطوة لاعب الإتحاد السكندري الحالي، ولاعب بيراميدز السابق ، عن الفترة التي تواجد بها داخل النادي السماوي والتي شهدت إهمال كبير من جانب النادي قبل أن يستغني عنى في وقت إصابتي، مؤكدا على تفاوض الأهلي معه بجانب محمد إبراهيم.

وقال محمد عطوة: "في أول مباراة ليا مع بيراميدز تعرضت للإصابة وتقدمت بشكوى للنادي".

وتابع عطوة: " فوجئت برد غريب وهو أني ألعب، ولكن الإصابة تجددت من جديد، ومن بعدها رأيت تجاهل رهيب من جانب بيراميدز".

وواصل لاعب بيراميدز: " اضطريت أقوم بعمل تأهيل خارج النادي ، ومن بعدها أبلغوني بأنني سأتمرن بمفردي حتى مغادرة المكان".

لاعب بيراميدز يواصل مسلسل فشل النادي

وأستكمل: " فوجئت بمسئول داخل بيراميدز يبلغني « كتر خيرنا إننا سبناك تتدرب الفترة دي مع الفريق، مش هنجهزك وتروح نادي تاني جاهز»".

وأختتم عطوة: " الأهلي فاضل بيني و بين محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، لكن المفاوضات توقفت بعد ذلك".

يذكر أن بيراميدز تلقى خسارة ثانية امام الرجاء الرياضي المغربي بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يحتل الرجاء المركز الأول برصيد 9 نقاط.

تشكيل بيراميدز و الرجاء المغربي

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حارس مرمى: شريف إكرامي. الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – علي جبر – عمر جابر. الوسط: محمود حمادة – دونجا – إسلام عيسى. الهجوم: رمضان صبحي – محمد فاروق.

بيراميدز يتلقى هزيمة أمام الرجاء

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد الشناوي – إريك تراوري – أنطوي – فتحي – عبد الله السعيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل. ودخل الرجاء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أنس الزنيتي. خط الدفاع كل من : عبد الإله مدكور، محمد سبول، مروان هدهودي، عبد الرحيم شاكير. خط الوسط كل من : عمر العرجون، محمد زريدة، لوامبا نجوما. خط الهجوم كل من : بن ملانجو، سفيان رحيمي، محمد متولي.