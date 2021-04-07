/626140/أحمد-قطب-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-قيمة-كبيرة-فى-استراتيجية-الدولة-المصرية-الحديثة

أشاد النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، بالمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه يمثل قيمة كبيرة فى استراتيجية الدولة المصرية الحديثة تحقيق رؤية استراتيجية 2030.

أحمد قطب: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة

وقال النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إن مصر تشهد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات غير مسبوقة على مستوي كافة المجالات وهو ما تبناه مصر من اجل رفع وكفاءه الاداء فى مؤسسات الدولة مشيرا الى ان المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية هو خطو فى الاتجاه الصحيح لتعميم التحول الرقمي والحوكمة التي ستكون نقطه هامة فى عملية التطوير التى تشهدها مصر فى كافة المجالات المختلفه.

أحمد قطب: المجمع صرح تكنولوجي عملاق

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أحمد قطب، على أن المجمع يعد صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة وانه الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.