على هامش زيارته للبنان.. شكرى يلتقى البطريرك المارونى

جدة - نرمين السيد - التقى ​سامح شكرى، وزير الخارجية،​ ​البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، فى ​بكركى​، وهى قرية تتبع قضاء مدينة جونية فى لبنان تضم مركز البطريركية المارونية لسائر المشرق ومحل إقامة البطريرك المارونى.





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