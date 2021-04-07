بمشارك 400 مسؤول.. 13 جامعة فى سيمنار تجربة تحديث اليابان بالإسكندرية

وأشار حمزة، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن السيمنار نظمته الجامعة بمشاركة هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا".
ولفت حمزة إلى أنه كان هناك اهتمام كبير بالمحاضرة التى ألقاها الدكتور ايتامى هيرويوكى، رئيس الجامعة اليابانية الدولية عن "النمو الاقتصادى والإدارة اليابانية "، ومشاركته بالإجابة على أسئلة المشاركين.
وأضاف انه شارك بالندوة عبر خاصية "زووم"، العديد من أساتذة الجامعات فى اليابان ذات الشراكة العلمية والاكاديمية مع الجامعة، والكثير من الدارسين والمهتمين بالشأن اليابانى فى آسيا وأفريقيا والعالم العربى بلغ عددهم حوالى 400 مشاركًا.
وفى نهاية فعاليات الندوة، قدم حمزة الشكر لكل من قام برعاية السمنار ولكل من شارك فى إنجاح الفاعلية، وتمنى أن يحظى بنفس الدعم والمشاركة فى المؤتمرات التالية التى تتناول "تجربة التحديث فى اليابان".
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