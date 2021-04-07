مبادرة إى تدوير.. وزيرة البيئة: 90 ألف طن حجم المخلفات الإلكترونية فى مصر

جدة - نرمين السيد - كما شهدت وزيرة البيئة أيضًا على هامش مراسم إطلاق المبادرة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض "حوافز" للافراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكترونى، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعى وإعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضـرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكتـرونية بطرق آمنه باستخدام التطبيق الالكترونى E-Tadweer.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال فى مجالات الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة والاقتصاد الدوار.

وشارك فى الحضور الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس أسامة زكى الرئيس التنفيذى لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة، والدكتور مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، والدكتور طارق العربى - مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، وكريم دبوس – مطور التطبيق الإلكترونى كما شارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن إطلاق المبادرة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية جاءت فى ظل قيادة سياسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى داعمة وواعية بأهمية الملف البيئى ودمجه فى قلب الاقتصاد القومى التنموى، مشيرة أنه تم منذ 3 سنوات وضع هدف تطوير القطاع البيئى بدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال العمل على محورين الحد من التلوث، إضافة إلى العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والذى تم من خلاله تغيير لغة الخطاب البيئى.

وأشارت وزيرة البيئة أن العمل على مختلف الملفات البيئية والمبادرات يتم من خلال إشراك الشباب ومشاركة القطاع الخاص والعمل على زيادة التوعية والوعى لمختلف القضايا البيئية مشيرة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر للتوعية ورفع الوعى البيئى لدى كل المواطنين بمختلف القضايا البيئية إضافة إلى العمل على تقليل تكلفة التدهور البيئى.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر يتولد عنها 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية ويتولد 23 % من القطاع المنزلى من إجمالى المخلفات الإلكترونية ونعمل من خلال إطلاق المبادرة على تقليل المخاطر الصحية والمساعدة فى خلق فرص عمل وإعطاء نماذجه ملموس وعلى أرض الواقع للاقتصاد الأخضر والدوار.

وأشارت وزيرة البيئة أن تحويل القطاع غير الرسمى للمخلفات لقطاع رسمى أصبح ضرورة ملحة خاصة مع الزام القانون كل العاملين فى مجال المخلفات على التسجيل لأخذ تراخيص مزاولة المهنة إذ نساعد العاملين فيه على تسجيل بياناتهم.

وأكدت الوزيرة دعم "البيئة" للأفكار مثل مبادرة اليوم"اى تدوير" والذى سبقتها أفكار أخرى فى عدة مجالات فى المخلفات البلدية والترويج للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة للمخلفات الإلكترونية فضلا عن بناء نموذج لمدينة متكاملة للمخلفات يشمل جزء منها للمخلفات الخطرة بالعاشر من رمضان.

وتابعت أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة وتسعى لمسابقة الزمن فى إنشاء المشاريع التنموية من خلال خطوات ثابته ومبتكرة وبأيادى مصرية فى وقت تأثر العالم أجمع اقتصاديًا وفى كل مناحى التنمية كما تسعى إلى التزام مصر باتفاقيتها الدولية.

من جانبها أثنت رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مجهودات وزارة البيئة، إذ أكدت أن مبادرة أى تدوير E-Tadweer - نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص المسئول والمعنى بالحفاظ على البيئة لتوفير آلية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية.

وأوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن القطاع الخاص يُعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية، يليه الأُسر ثم القطاع الحكومى، مشيرا إلى أن المخلفات التى يولدها القطاع الحكومى والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص يمكن فرض السياسات وتطبيق القوانين عليها، ووفقًا للقانون يجب تسليم المخلفات المتولدة منهم لأحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأضاف العربى أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، إذ أن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمى فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهى بها الأمر فى مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها فى المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهى فى يد القطاع الغير رسمى والذى لا يتبع أى معايير بيئية فى التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدى إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.

وأعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذى لڤودافون مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية فى مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن شركة فودافون كانت أولى الشركات الداعمة لمبادرة "E-Tadweer"، للإستفادة من خبرات الشركة التكنولوجية فى العمل كذراع فنى للوزارة و للإشراف على تنفيذ التطبيق الإلكترونى، إذ سيتم إتاحة بعض فروع ڤودافون لتجميع المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة، و تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على المشاركة فى هذه المبادرة ، علاوة على التبرع بعشرة أطنان من المخلفات الإلكترونية كنواة لبدء المشروع.

كما أكد المهندس أسامة زكى الرئيس التنفيذى لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة فى راية القابضة أن المشاركة فى المبادرة تعد دورا وطنيا يعكس عمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئى فى مجالات التنمية للحد من التدهور البيئى للموارد الطبيعية، إذ تأتى مجهودات راية فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به فى السوق المصرية بهدف تحقيق نتائج ملموسة فى ملف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والتقليل من أضرارها.

وأكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة على الحرص على تعميق التعاون مع وزارة البيئة فى العديد من المجالات ومنها إطلاق هذه المبادرة والمطورين لهذا النظام إيمانًا من المكتب بالإدارة السليمة والمستدامة للتخلص الآمن من النفايات، مشيرا إلى أنه تم التواصل من خلال مرحلتين مع المصانع والشركات العاملة فى مجال التدوير إضافة إلى تقديم قسائم تحفيز للراغبين فى التخلص من المخلفات الإلكترونية إذ تم استحابة بعض الشركات ونسعى لضم آخرين.