رئيس الوزراء يتابع استعدادات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - يزور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة.



جدة - نرمين السيد - يزور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة. وتأتى الزيارة فى إطار متابعة استعدادات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

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