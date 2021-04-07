صندوق تحيا مصر: تجديد 1150 ماكينة غسيل كلوى فى 20 محافظة حتى...

استعرض صندوق تحيا مصر تقريرا عن المجهودات في دعم قطاع الصحة ومعاونة أجهزة الدولة نحو تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر نسعى للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة الفاعلة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية ، كذلك الشراكة مع وزارة الصحة والسكان، للقضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم ، ثم مضى الصندوق قدما في مساندة الدولة في مواجهة الفيروس حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي قدّمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة،

كما دشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء، فضلا عن وضع المركز تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الطبي وقت الأزمة .

نور حياة

ومع إطلاق الرئيس مبادرة نور حياة في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، تضاعفت مشاركة الصندوق في تقديم الخدمة الصحية، حيث استهدفت المبادرة مليون و100 ألف مواطن حتى الآن ، فضلا عن إجراء 17 ألف عملية مياه بيضاء ، وتسليم 200 ألف نظارة طبية ، وصرف العلاج لـ 90 ألف مريض.

وتعمل حاليا 10 غرف عمليات في 10 مستشفيات في المبادرة تقدم خدماتها على مستوى 19 محافظة، حيث يتم توفير وسائل انتقال من والي المستشفيات مجانا لخدمة المستحقين، على أن يتم التوسع في تشغيل مستشفيات جديدة تباعا والبداية من محافظة أسوان .

وأوضح التقرير أن نسبة وفيات الأطفال المبسترين تشكل على المستوى العالمي من 32 إلى44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20 % بسبب نقص الحضانات.. ومن ثمة بدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 500 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).

كلنا جنبك.

وفيما يتعلق برعاية مرضى الفشل الكلوي وجه الرئيس بمشاركة الصندوق في إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، وقام الصندوق بتوفير 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض ضمن المبادرة الرئاسية كلنا جنبك، وتم تشغيل 1150 ماكينة حتى الآن في 20 محافظة هي: القليوبية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، اسماعيلية، الدقهلية، القاهرة، السويس، البحر الأحمر ،وسيتم توريد المرحلة الثالثة بواقع 350 ماكينة جديدة قبل نهاية العام.

وأطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،كما نظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري قافلة طبية على مدار الثلاثة أيام الماضية في قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبي في تخصصات الرمد، أطفال، باطنة، جلدية، عظام، نساء وتوليد، فضلا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا الدعم النفسي للأطفال، لنحو 1500 مواطن.

ومن المزمع أن تصل غدا ثاني قوافل المرحلة التجريبية إلى واحة سيوة لتوفير الخدمة الصحية في مختلف التخصصات لمواطني الواحة.

وفي مواجهة جائحة كورنا شكلت مبادرة الصندوق نتشارك هنعدي الازمة نموذجا يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص للدولة وقت الأزمات فأطلق الصندوق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) كما خصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، يوم الحادي والعشرين من مارس 2020 لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة

فساهمت المبادرة منذ إطلاقها في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 وKn95 ، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس، فضلا عن المشاركة في تجهيز أول مستشفى ميداني بالتعاون مع جامعة عين شمس.