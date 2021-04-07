وفد مصري في مجال الموانئ والملاحة النهرية يزور مدينة وادي حلفا السودانية

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، وفداً مكوناً من عدد من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري المصرية ورئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في بناء الموانئ.

عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب السوداني من بينهم وكيل وزارة النقل السودانية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، ومدير إدارة النقل البري، والمدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، ورئيس ميناء وادي حلفا، وعدد من المسئولين التنفيذيين في وزارة النقل السودانية، كما أجرى الوفد عدة زيارات ميدانية إلى ميناء حلفا لإجراء الدراسات الفنية لاختيار الموقع الجديد للميناء ولمعالجة الأرصفة الحالية المتهالكة لعدم إيقاف حركة التشغيل لحين البدء في إنشاء الأرصفة الجديدة.

وصرح رئيس المكتب أن تلك الزيارة تأتى في إطار متابعة نتائج الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتي كان آخرها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم فى مارس ٢٠٢١، وزيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لمصر في شهر مارس ٢٠٢١ وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسودان في منتصف شهر اغسطس ٢٠٢٠، ولقاء وزيري النقل في البلدين في نوفمبر ٢٠٢٠، والاتفاق الذي تم بينهما على تطوير ميناء حلفا ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه، وتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.