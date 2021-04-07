وزيرة الهجرة تهنئ بنك مصر لحصوله على رخصة افتتاح فرع له بالسعودية

السفيرة نبيلة مكرم: وجود فرع لبنك مصر بالسعودية خطوة تمثل إنجاز كبير ومطلب رئيسي لأكبر جالية مصرية بالخارج
رئيس بنك مصر: نستهدف التوسع وافتتاح فروع في إفريقيا وآسيا ودول الخليج
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة لبنك مصر والسيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، على منح بنك مصر رخصة لفتح فرع في المملكة، وجاء قرار موافقة منح الرخصة لبنك مصر تمهيداً لمنح البنك الرخصة في الفترة القادمة كأول بنك مصري يكون له فرع في المملكة العربية السعودية.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وجود فرع لبنك مصر بالمملكة العربية السعودية خطوة تمثل إنجازا كبيرا ومطلبا رئيسا لأكبر جالية مصرية بالخارج، قدموه خلال المؤتمر الأول للكيانات وخرجت به التوصية الأولى لافتتاح فروع للبنوك الوطنية في الدول المتواجد بها جالية مصرية ضخمة وفي مقدمتها المملكة، وكان بنك مصر ممثلًا في جلسات المؤتمر وأيضًا في اللجنة الخاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
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