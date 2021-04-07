منتخب مصر يتقدم 3 مراكز وبلجيكا تحتفظ بالصدارة فى تصنيف الفيفا الشهري

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم الاربعاء تصنيف المنتخبات الدولية لشهر أبريل، حيث لم يحدث أى تغير فى ترتيب الستة الأوائل ، حيث بقيت بلجيكا فى الصدارة ثم فرنسا والبرازيل ، فى المركزين الثاني والثالث ومن خلفها تأتى إنجلترا والبرتغال واسبانيا ثم احتلت إيطاليا المركز السابع الآن بعدما تقدمت 3 مراكز.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز فى التصنيف "فيفا"، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.

في حين حل منتخب السنغال فى المركز الـ22 عالمياً بعدما تراجع "مركزين" فى التصنيف، لكنه احتفظ بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية متفوقاً على تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب.

فيفا

كما حصلت كل من صربيا فى المركز 25 ، بتقدم 5 مراكز ، ونيجيريا فى المركز 32 ، بتقدم 4 مراكز ، واسكتلندا فى المركز 44 ، بتقدم 4 مراكز ، وغانا رقم 49 ، بتقدم 3 مراكز على مكاسب في المراكز الخمسين الأولى .

فيما تراجعت عن المراكز الخمسين الاولى كل من أيسلندا تاخرت الى المركز 52 ، بتأخر 6 مراكز ومع ذلك ، للعثور على أكبر حركة هذا الشهر .

كما قفزت غينيا بيساو غلى المركز 108، بتقدم 11 مركز، وكذلك تقدمت ناميبيا إلى المركز 111 ، +10) بقفزهم عشرة مراكز .

فيما جاءت المنتخبات الأكثر تحسنًا في هذه النسخة ، أرمينيا (90 ، +9) ، بفضل مكاسب بلغت 40.28 نقطة ، بينما مالاوي (115 ، +8) ، الرأس الأخضر (73 ، +7) ، إثيوبيا (140 ، +6) ، وكوريا الديمقراطية الشعبية (109 ، +6) أحرزوا تقدمًا كبيرًا أيضًا.