- 1/2
- 2/2
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم الاربعاء تصنيف المنتخبات الدولية لشهر أبريل، حيث لم يحدث أى تغير فى ترتيب الستة الأوائل ، حيث بقيت بلجيكا فى الصدارة ثم فرنسا والبرازيل ، فى المركزين الثاني والثالث ومن خلفها تأتى إنجلترا والبرتغال واسبانيا ثم احتلت إيطاليا المركز السابع الآن بعدما تقدمت 3 مراكز.
وتقدم منتخب مصر 3 مراكز فى التصنيف "فيفا"، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.
في حين حل منتخب السنغال فى المركز الـ22 عالمياً بعدما تراجع "مركزين" فى التصنيف، لكنه احتفظ بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية متفوقاً على تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب.
فيفا
كما حصلت كل من صربيا فى المركز 25 ، بتقدم 5 مراكز ، ونيجيريا فى المركز 32 ، بتقدم 4 مراكز ، واسكتلندا فى المركز 44 ، بتقدم 4 مراكز ، وغانا رقم 49 ، بتقدم 3 مراكز على مكاسب في المراكز الخمسين الأولى .
فيما تراجعت عن المراكز الخمسين الاولى كل من أيسلندا تاخرت الى المركز 52 ، بتأخر 6 مراكز ومع ذلك ، للعثور على أكبر حركة هذا الشهر .
كما قفزت غينيا بيساو غلى المركز 108، بتقدم 11 مركز، وكذلك تقدمت ناميبيا إلى المركز 111 ، +10) بقفزهم عشرة مراكز .
فيما جاءت المنتخبات الأكثر تحسنًا في هذه النسخة ، أرمينيا (90 ، +9) ، بفضل مكاسب بلغت 40.28 نقطة ، بينما مالاوي (115 ، +8) ، الرأس الأخضر (73 ، +7) ، إثيوبيا (140 ، +6) ، وكوريا الديمقراطية الشعبية (109 ، +6) أحرزوا تقدمًا كبيرًا أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب مصر يتقدم 3 مراكز وبلجيكا تحتفظ بالصدارة فى تصنيف الفيفا الشهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.