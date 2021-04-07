/626141/رئيس-سياحة-النواب--مشروع-مستقبل-مصر-للانتاج-الزراعى-نقلة-نوعية-كبيرة-ومردوده-إيجابى

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي تفقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشروعات الحيوية العملاقة التى ستحقق لمصر مزايا كبيرة وله مردود إيجابى قوى على قطاع الزراعة والاقتصاد المصرى ونقلة نوعية كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الزراعية بالاضافة لتصدير المنتجات الزراعية لدول العالم.

نورا علي: إنجاز كبير يوفر آلاف فرص العمل

وأشارت رئيس لجنة السياحة، بمجلس النواب، نورا على، إلى أن هذا الانجاز الكبير يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصرى ويضاف لسجل الانجازات القومية العملاقة التى تتم الآن على أرض الواقع ، حيث أنه يتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة ويهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ويمتد على مساحة 500 ألف فدان.

نورا على تشيد بجهود الرئيس السيسي

وأشادت النائبة نورا على بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قطاع الزراعة واهتمامه به وباللقاءات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع لاطلاعه على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج ، ودعوة سيادته لزيادة استثماراتهم في المشروع ، مشيدة بتكليفات سيادته الواضحة للحكومة بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، مشيرة إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات، وتم تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي المصرى وآخرهم هذا المشروع العملاق.