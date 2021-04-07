/626142/مفاجأة-تجمع-أحمد-خالد-صالح-مع-هنادي-مهنا في-رمضان-2021

يجتمع الفنان أحمد خالد صالح مع الفنانة هنادي مهنا لأول مرة في مسلسل إذاعي بعنوان "رحلتي من الشك لبلطيم" التي تدور أحداثه في عام 2051 داخل إطار فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل رحلتي من الشك لبلطيم الذي سيجمع الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.

مسلسل أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

يجسد أحمد خالد صالح دور "حازم" الذي يحاول مع زوجته "سارة" التي تجسدها هنادي مهنا الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويواجههم مشكلات زوجية اجتماعية يوميًا.

ومن المقرر عرض المسلسل الإذاعي يوميًا الساعة الرابعة والنصف مساء، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساء، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي على إحدى المنصات الإذاعية.

لم تكن هذه المرة الأولي التي يجتمع فيه الثنائي معًا فقد شاركا من قبل في مسلسل "الفتوة" رمضان 2020 بطولة ياسر جلال، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

إصابة هنادي مهنا بفيروس كورونا

كانت هنادي مهنا قد أعلنت، منذ أسابيع قليلة عن إصابتها بفيروس كورونا ثم تداولت الأخبار بشأن إصابة زوجها أحمد خالد بالفيروس وملازمته لها خلال فترة العزل المنزلي، بعدما توقف عن تصوير المشاهد الخاصة به في الأعمال المرتبط بها خلال شهر رمضان بمسلسل "قصر النيل"مع دينا الشربيني، ومسلسل "النمر" الذي أصيبت بطلته هنا الزاهد بفيروس كورونا قبل بضعة أيام.