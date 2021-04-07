/626143/حكم-نهائي-إلزام-محمد-رمضان-بتعويض-6-ملايين-جنيه-للطيار
أصدرت المحمكة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرار بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.
دوت الخليج يرصد قرار المحمكة الاقتصادية تجاه القضية التي تورطا فيها الفنان محمد رمضان والطيار السابق أشرف أبو اليسر، وتفاصيل أزمة محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.
أزمة محمد رمضان مع الطيار
نشر محمد رمضان صورة تجمعه بالطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وهما على متن الطائرة، مستغلًا فيها صورة أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية له أطلق عليها "مش بتفتش في المطار" في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة.
توجه أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر لإحالتهم للتحقيق، الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار بتوقف الكابتن أشرف أبو اليسر عن مزوالة المهنة لانتهاكه معاير السلامة أثناء الطيران، فضلًا عن سحب رخصة مساعده لمدة عام.
واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020، الفنان محمد رمضان بأنه سلك سلوكًا يضر بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية.
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