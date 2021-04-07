لاعبو الأهلي في زيارة لمستشفى الناس

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بزيارة مستشفى الناس ظهر اليوم مع لاعبين الأهلي مجدي أفشة وأيمن أشرف وسعد سمير وأيمن اشرف وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على كافة المستويات.

وقال سيد عبد الحفيظ انه سعيد للغاية من المستوي الخدمي والطبي المتواجد داخل المستشفي لناس و الجهد المبذول من جانب الجميع داخلها من أجل المساهمة في علاج الأطفال. و أشاد عبد الحفيظ باستقبال المسئولين في المستشفى وعلى رأسهم الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى التي قامت باصطحاب وفد النادي الأهلي في الجولة التفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى.

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وتابع حديثة قائلاً:” على أن ما لمسه من وسائل علاج ووحدات مجهزة على أعلى مستوى يعكس مدى إصرار منظومة العمل داخل مستشفى الناس على النجاح في كل أهدافها والمساهمة بشكل فعال في علاج الأطفال وتحقيق اعلى نسبة شفاء.

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا

فيما يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة امام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً,

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وأحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته امام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يو18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة الؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من اأصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، وذلك عندما كان الأهلي يخوض مباراته في كأس العالم للأندية.