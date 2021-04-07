/626145/جيهان-البيومي-مشروع-مستقبل-مصر-سيحقق-الإكتفاء-الذاتي

أشادت النائب جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بمشروع مستقبل مصر التابع للمشروع القومي “ الدلتا الجديدة” والذي يستهدف زراعة مليون فدان، مؤكدة على أن هذا المشروع سيجعل مصر وجهة استثمارية كبيرة فى المجال الزراعي، فضلا عن إقامة المجتمعات العمرانية والمجمعات الصناعية التي ستقام حوله، خاصة بعد تمهيد شبكة طرق قوية بأطوال 500 ألف كم، ووجودها على محوري الضبعة وروض الفرج وقربها من مطاري سفنكس وبرج العرج، ومينائي الدخيلة والاسكندرية .

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الغذاء وملف الزراعة من خلال المشاريع القومية التي وجه بتنفيذها وذلك للاكتفاء الغذائي لمصر بمعايير عالمية تسمح بإعادة تدوير المياه.

الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

وأكدت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة “ لموقع دوت الخليج” ، على أن تلك المشاريع تستعيد تاريخ مصر الزراعي لتصنع مستقبل يجعلها في مصاف دول العالم الأول في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

إنجازات القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

وتابعت عضو مجلس النواب، جيهان البيومي، فى تصريحات خاصة “لتحيا مصر”:" المشروع القومي الدلتا الجديدة من أروع الأمثلة لإدارة دولة بحجم مصر، لافتة إلى المشاريع التي تفتتحها الدولة يوميا بالتوازي مع بعضها البعض وبحركة عمل دؤبة وسريعة، فضلا عن أن المشروع خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالاضافة إلى أنه يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدراية جديدة و أستخدام ألالات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الزراعية.

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ولفتت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير العملة الأجنبية مما يدعم الاقتصاد القومي للدولة، فضلا عن أن مستقبل مصر يعمل على سد الفجوة في السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.

واستكملت كما يتيح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية ويعمل المشروع بالاشتراك مع عدد من الشركات الزراعية الكبرى التابعة للقطاع الخاص، فضلا عن أنه يوفر المشروع للمواطنين بمختلف فئاتهم آلاف فرص العمل بشكل مباشر، فضلًا عن توفيره مئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.