/626146/موعد-أذان-صلاة-المغرب-في-أول-أيام-شهر-رمضان

بشغف شديد.. يتنظر ملايين المسلمين حول العالم كل عام معرفة موعد شهر رمضان المعظم، ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية فإن موعد أول يوم رمضان 2021 هو يوم الثلاثاء 13 إبريل فلكيا لعام 1442 هجريا، وعدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية هو 30 يومًا، لينتهي الشهر الكريم يوم 12 مايو 2021 .

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا حول هلال شهر رمضان لعام 1442هـ كما يلي :

يولد هلال شهررمضــــان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الإثنيـــن 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبــــان 1442هـ .

وتكون غــرة شهـــر رمضــــان المعظم 1442هـ فلكيـــاً يوم الثلاثـــاء13/4/2021م.

وفيما يلي مواعيد أذان المغرب والفجرفي شهر رمضان 2021 بالاضافة إلى باقي مواعيد الصلاوات الخميس في الشهر المعظم

ويصادف مواعيد شهر رمضان 2021 بين شهري إبريل ومايو وجود 3 أجازات رسمية نستعرضها كما يلي :

1- عيد تحرير سيناء: يوم الأحد 25 أبريل 2021- الموافق 13 رمضان 1442 هـ .

2- عيد العمال: يوم السبت 1 مايو 2021- الموافق 19 رمضان 1442 هـ .

3- شم النسيم: يوم الإثنين 3 مايو 2021- الموافق 21 رمضان 1442هـ .