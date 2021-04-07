موعد سحور أول أيام شهر رمضان

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون آخر أيامه هو الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، و يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

و أوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد أذان الفجر لأول أيام رمضان المقبل سيكون الساعة 4 فجرا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والجيزة.

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، و المغرب 6:21 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.

كيفية استقبال شهر رمضان وقالت مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع البنات، إن استقبال شهر رمضان 2021 يكون بالدعاء ببلوغ رمضان، وذلك لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (الَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَان).

وأوضحت «غالب» في تصريحات لـ«الوطن» كيفية استقبال شهر رمضان 2021، حيث ذكرت ضرورة أن يشكر العبد الله على بلوغه شهر رمضان، وذلك لأنها منحة من الله لعباده ليغفر لهم ذنوبهم في حال استخدامه الشهر للعبادة والطاعة لله عزوجل.

وتابعت، أن من أوجه الاستعداد لشهر رمضان 2021 الابتهاج به عند بدايته، لأن المسلم الحقيقي هو الذي يسعد بعبادة الله في هذا الشهر، وتسخير معظم وقته للعبادة.

كما أكدت «غالب» أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان 2021 تتضمن تخطيط العبد لما سيفعله، وذلك للاستفادة وتحقيق أفضل مكاسب عن طريق التخطيط اليومي للعبادة على مدار الشهر بالكامل، وليس تفضيل يوم عن غيره.

أدعية شهر رمضان 2021 - 1442 ويفضل الإكثار من الأدعية خلال شهر رمضان، والتي منها..

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.