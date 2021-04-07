آخرهم شيماء سيف..الطلاق يغزو الوسط الفني

أثارت الفنانة شيماء سيف فضول الجمهور بعدما كتبت على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة: "كل شيء نصيب.. الحمد لله علي كل حال"، و تبين أن وراء ما نشرته هو إنفصالها عن زوجها المنتج " محمد كارتر".

حذفت شيماء كل الصور التي تجمعها مع زوجها بالإضافة لإلغاء متابعة بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و لكن لن تعلن "شيماء" صريحًا مباشرًا حول أسباب إنفصالها.

دوت الخليج يرصد آخر حالات الطلاق في الوسط الفني بين نجوم الفن، الذين أثاروا حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

ارتفاع حالات الطلاق داخل الوسط الفني

يبدو أنها ليست أول حالة انفصال تقع في الوسط الفني، حيث يشهد المجتمع الفني بين فترة وآخرى الكثير من حالات الانفصال التي تتصدر مواقع التواصل الأجتماعي، حيث أعلنت الفنانة "اسما شريف منير" منذ فترة أنفصالها عن زوجها "محمود حجازي" بعد قصة حب أشعلت منصات السوشيال ميديا، و على الرغم من ذلك تشابهت نهاية قصتها بنهاية شيماء سيف.

أسما شريف منير ومحمود حجازي

ألغت أسما شريف منير متابعتها للفنان محمود حجازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الأخير الذي بادر بحذفه للصور التي جمعت بينهما على السوشيال ميديا.

انفصال أصالة

تعد الفنانة أصالة من ضمن أحدث حالات الطلاق في الوسط الفني، حيث أعلنت انفصالها التام عن المخرج "طارق العريان" ، منذ فترة وجيزة، وذلك من خلال تدوينة على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قالت فيها إنها انفصلت نهائيًا عن زوجها، وتمنت من الجمهور أن يمنحها مساحة شخصية لتدارك أحزانها، ونالت تعاطف الكثير من الوسط الفني آنذاك.

ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة

فاجأت أيضًا "ياسمين عبد العزيز" الجمهور منذ فترة طويلة انفصالها عن رجل الأعمال"محمد حلاوة" بعد زواج دام 17 عام، وسرعان ما إلتقت الفنانة بـ الممثل "أحمد العوضي" ليتبادلا مشاعر الإعجاب ومن هنا عقد زواجهما الذي أثار حالة واسعة من الجدل.

نادين نسيب

أعلنت الممثلة نادين نسيب، انفصالها عن زوجها المهندس" هادي أسمر" مؤخرًا بطريقة راقية، وأن علاقتهما كأصدقاء لن تتأثر من أجل مصلحة أبناءهم.