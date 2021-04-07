/626149/خاص-هل-يتم-تأجيل-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-بالدوري

تنتظر عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين فريقي الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز المصري، والمقرر إقامتها مساء الثامن عشر من أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة التي ستحسم بشكل كبير صدارة الدوري الممتاز.

وتواجه مباراة الأهلي والزمالك مشكلة خلال الساعات الماضية بخصوص طاقم تحكيم اللقاء، والتي من المقرر أن يستقر عليه الإتحاد المصري لكرة القدم، وكانت الجبلاية قد أعلنت خلال الأيام الماضية إسناد لقاء المارد الأحمر والفارس الأبيض لطاقم تحكيم أجنبي.

تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

وأنتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم، لإسناد مباراة الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم مصري بسبب صعوبة إسناد المواجهة لطاقم حكام أجنبي، عقب الأحداث التي تحدث في العالم منها رفض الحكام الأجانب التنقل بين القارات خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

حكام مباراة الأهلي و الزمالك

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل الإتحاد المصري لكرة القدم ، أن الجبلاية تدرس إمكانية تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك بعض رفض الطرفين إقامة اللقاء بتواجد طاقم حكام مصري، وبالتالي فإنه أصبح لزاما الإتيان بطاقم حكام أجنبي وهو ما يعد صعبا نظرا لضيق الوقت.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من هذا الدور بعد أن ضمن المارد الأحمر التأهل للدور القادم عقب التعادل مع المريخ بهدفين لكل فريق، فيما يتصدر الفريق التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك القادمة

ويخوض الزمالك مواجهة هامة أمام تونجيت السنغالي، في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في الحفاظ على آماله في الصعود للدور القادم من البطولة.

وينتظر الزمالك هدية من جانب الترجي التونسي، حيث لابد من فوز الفريق التونسي على منافسه مولودية الجزائر حتى يتمككن الزمالك من الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا في البطولة التي وصل الفارس الأبيض العام الماضي للنهائي قبل أن يخسرها أمام الأهلي.