جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن مناطق الانقطاع هى: "میدان روكسى - شارع المرغنى - شارع سيد المرغنى - إبراهيم اللقانى - نزيه خليفة) وضعف المياه عن (میدان صلاح الدين ومتفرعاته)، وذلك بسبب تنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.