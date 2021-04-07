وفد مصرى بالموانئ والملاحة النهرية يزور وادى حلفا السودانية  

جدة - نرمين السيد - استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب مصر فى وادى حلفا السودانية، وفداً مكوناً من عدد من مهندسى الهيئة العامة للنقل النهرى المصرية ورئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة فى بناء الموانئ.





عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب السودانى من بينهم وكيل وزارة النقل السودانية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، ومدير إدارة النقل البرى، والمدير التنفيذى لمحلية وادى حلفا، ورئيس ميناء وادى حلفا، وعدد من المسئولين التنفيذيين فى وزارة النقل السودانية، كما أجرى الوفد عدة زيارات ميدانية إلى ميناء حلفا لإجراء الدراسات الفنية لاختيار الموقع الجديد للميناء ولمعالجة الأرصفة الحالية المتهالكة لعدم إيقاف حركة التشغيل لحين البدء فى إنشاء الأرصفة الجديدة. وصرح رئيس المكتب أن تلك الزيارة تأتى فى إطار متابعة نتائج الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتى كان آخرها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم فى مارس ٢٠٢١، وزيارة رئيس مجلس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك لمصر فى شهر مارس ٢٠٢١ وزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للسودان فى منتصف شهر اغسطس ٢٠٢٠، ولقاء وزيرى النقل فى البلدين فى نوفمبر ٢٠٢٠، والاتفاق الذى تم بينهما على تطوير ميناء حلفا ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه، وتطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

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