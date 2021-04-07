عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لأهالى شبين القناطر بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - تطلق جامعة عين شمس، غدا الخميس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى قرية المريج بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتبدأ القافلة أنشطتها فى تمام التاسعة صباحا بمقر الوحدة المحلية. وتضم القافلة أنشطة محو أمية وتعليم كبار و تعليم طباعة و رسم و معرضاً للتصوير و حملة للتوعية بأهمية التعليم و حملة إرشاد زراعى للفلاحين، فضلاً عن تقديم الخدمة الطبية من تخصصات طب الأسنان و الجلدية و الصحه العامة و الأطفال و طب الأسرة و الكشف المبكر للأمراض المزمنة وفحص ذاتى للثدى صحه انجابية . إلى جانب حملة كساء وتوزيع أدوية وأغراض حماية الأسنان من التسوس.

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