فيديو- متحف الحضارة.. رسالة مصر للعالم

جدة - نرمين السيد - وقال محروس مناديلى كبير الأثريين، إن المتحف يضم آثار من عصور مختلفة وحتى الوقت الحاضر، وبها أقدم "قدم تعويضية" فى التاريخ وأدوات طبية.
وخصص المتحف قاعة 850 متر لعرض المومياوات الملكية، وهو أمر يختلف كثيرا عما كان فى المتحلف المصرى فى التحرير.
وأكد مناديلى أن قاعة المومياوات ستكون جاهزة للزائرين خلال أسبوعين فقط.
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