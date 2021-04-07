نائبة برلمانية: يجب توحيد جهود تطبيق التعديلات التشريعية لتجريم ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - شاركت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، صباح اليوم الأربعاء، فى مائدة مستديرة بعنوان "التعديلات التشريعية لقانون تجريم ختان الإناث 2021 معا من أجل توحيد الجهود".





وألقت النائبة كلمتها فى الجلسة الأولى للمائدة، والتى حملت فى مضمونها متابعة التعديلات الجديدة المعتمدة لقانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) بهدف توحيد التوصيات وآليات العمل لضمان التنفيذ الفعال للقانون.

ضمت المائدة مختلف الجهات الشريكة من المؤسسات الحكومية والبرلمانيين وممثلى النقابات الطبية وأعضاء منظمات المجتمع المدنى.

تطرق الحوار إلى عرض للظروف المحيطة بإصدار التعديل الجديد لتشريع تجريم ختان الإناث "التحديات والفرص والدروس المستفادة"، ومناقشة الإجراءات اللازمة لضمان زيادة الإبلاغ عن حوادث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومناقشة طرق التدخل الفعال والدعوة من أجل التخلى التام عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بالاضافة إلى مناقشة طرق مبتكرة لإنهاء إضفاء الطابع الطبى على تشويه الأعضاء التناسلية لإلناث، وأخيرا بحث سبل تعزيز التعاون بين المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

كما جاوبت الجلسة الأولى للمائدة المستديرة على عدد من الأسئلة، أهمها: ما هى الخطوة التالية بعد تحويل القانون الى مجلس الدولة، ومتى متوقع الحصول على الموافقة النهائية على تعديلات القانون، وهل من المتوقع مواجهة أى صعوبات بسبب أعضاء مجلس النواب السلفيين فى الحصول على الموافقة النهائية، وما الذى يستطيع أن يقدمه المجتمع المدنى لدعم القانون فى المرحلة الحالية.

شارك فى المائدة المستديرة التى نظمها الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والحب ثقافة، لفيف من المتخصصين والمعنيين بهذه القضية، منهم الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، ود.مواهب المويلحي، خبير الصحة الإنجابية والسكان، ولمياء لطفى الخبيرة بمبادرة المرأة الجديدة.