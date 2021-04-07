انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أبريل وتوقعات بزيادة جديدة في أسعار الدواجن برمضان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ارتفع سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل الجاري، وذلك بمقدار جنيه في الكيلو وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم وبعض الشركات العاملة بالسوق المصري، حيث تغيرت الأسعار من 30 جنيه ببعض البورصات، لترتفع اليوم مجدداً إلى 31 جنيه في معظم الشركات والبورصات بالسوق المصري، كما تأتي زيادة أسعار الفراخ تزامناً مع انخفاض سعر الكتكوت الابيض اليوم هو الآخر.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أبريل في بورصة الدواجن

ولكن توقعات الخبراء والتجار العاملين بالسوق، وكذلك الدكنور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، يشيرون إلى وجود زيادات وارتفاعات في أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة استهلاك المواطنين من الدواجن خلال شهررمضان ولجوء بعض الأسر إلى عملية تخزين الفراخ خوفاً من زيادة أسعارها.

ووفق أسعار بورصة الدواجن اليوم 7 أبريل، فقد جاءت سعر الفراخ البيضاء اليوم على النحو التالي:

بورصة محمد عادل: 31 جنيه سعر الفراخ البيضا و34 سعر الساسو اليوم.

المنصورة للدواجن: 31 جنيه للفراخ ابيضاء و36 جنيه سعر الفراخ الساسو.

منير السقا: 30 جنيه سعر البيضاء و36 سعر الساسو اليوم.

رئيس رابضة الدواجن: 31 جنيه سعر الأبيض و33 سعر الساسو.

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أما سعر الكتكوت الابيض اليوم 7 أبريل فقد شهد تراجعاً ببعض الشركات وزيادة في شركات أخرى وفق ما يلي: