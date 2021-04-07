انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع سعر الكتكوت الابيض اليوم 7 أبريل وارتفاع سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 7 أبريل تراجعاً ببعض الشركات وفق سعر بورصة الدواجن اليوم، ويأتي هذه التراجع نتيجة انخفاض الإستهلاك، وذلك بعد توفير الأسر المصرية لحاجاتهم في وقت سابق استعداداً منهم لرمضان، كما أن انخفاض الحجوزات وعدم الإقبال على شراء الكتكوت الابيض هذه الأيام أدى إلى انخفاض أسعاره.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 7 أبريل

والإقبال الآن على شراء الفراخ مما أدى إلى ارتفاع سعرها، وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 7 أبريل فجاء وفق الأسعار الآتية

الفيروز: 8.5 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

القاهرة: 11.5 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

الكيان: 10 جنيه.

سيد زكريا: 10 جنيه.

الوطن: 9.75 جنيه.

الحرمين: 9 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

الإسكندرية: 9:5 جنيه.

المصرية الهولندية: 8.75 جنيه.

رواد النيل: 8.5 جنيه.

المراعي: 8.75 جنيه.

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق ما يلي

منير السقا: 30 جنيه سعر البيضاء و36 سعر الساسو اليوم.

بورصة محمد عادل: 31 جنيه سعر الفراخ البيضا و34 سعر الساسو اليوم.

رئيس رابضة الدواجن: 31 جنيه سعر الأبيض و33 سعر الساسو.

المنصورة للدواجن: 31 جنيه للفراخ ابيضاء و36 جنيه سعر الفراخ الساسو.

سعر الفراخ بورصة أحمد عامر: 31 سعر الفراخ البيضاء.

فوزي تفاحة: 31 جنيه سعر الفراخ البيضاء.

بورصة جنوب الصعيد: 28.5 سعر الأبيض اليوم، وهو أقل سعر.

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هذا وتشيرا التوقعات إلى وجود زيادات قادمة في أسعار الدواجن نتيجة ارتفاع كميات الإستهلاك خلال شهر رمضان.