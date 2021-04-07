عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 إبريل الجاري.
ووفقا للحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام العام الهجري الجديد 1442هـ، 354 يوما، وبذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.
ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).
ويوافق الثلاثاء 13 إبريل الأول من رمضان، حيث مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.
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