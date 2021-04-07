/626152/عناوين-مراكز-تلقى-لقاح-كورونا-على-مستوى-الجمهورية-ومواعيدها

أطلقت وزارة الصحة حملة قومية، للتطعيم من فيروس كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، وخصصت الدولة مراكز لتلقي اللقاح علي مستوي الجمهورية، بحيث تصل إلي جميع المواطنين، مجهزة جميعها بعيادات، ويردص موقع دوت الخليج هذه المراكز:

محافظة القاهرة تم تخصيص المراكز الآتية: النزهة مركز طبى النزهة من 8 صباحا وحتى 8 مساء بشارع جوزيف تيتو 38 القاهرة الجديدة: مركز طبى القطامية من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات شبرا: مركز المؤتمرات الانجيلى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المستشفى مسجد أنصار 67 السنة المحمدية مصر الجديدة: مستشفى هيلوبليس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الحجاز ميدان هليوبليس 1 المطرية: مستشفى المطرية التعليمى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع طة قنديل –ميدان المطرية 6. الزيتون: مستشفى الزيتون التخصصى من 8 صباحا وحتى 8 مساء تقاطع شارع المصانع معش عمر المختار ميدان السواح الزيتون. السلام أول: مركز طبى الدلتا من 8 صباحا وحتى 8 مساء ميدان الدلتا، اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم. السلام الثانى: مركز طبى النهضة القديم من 8 صباحا وحتى 8 مساء مدينة النهضة مساكن اسكندرية. المرج: مركز طبى الأندلس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع مؤسسة الزكاة بجوارجراحات اليوم الواحد. عين شمس: مركز صحة الأسرة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع جمال عبد الناصر بجوار مستشفى عين شمس العام المطرية: عيادة المطرية الشاملة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المطراوى خلف السجل المدنى القديم 151. الزيتون: مركز طبى سراى القبة - من 8 صباحا وحتى 8 مساء ميدان ابن سندر2. حدائق القبة: مركز طبى الخليج المصرى -من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الخليج المصرى أمام مدرسة جمال عبد الناصر مصر الجديدة: مكتب صحة بيروت من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع بيروت مصر الجديدة 38. مدينة نصر غرب: مركز طبى السادس من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الصحة بجوارجراحات اليوم الواحد. مدينة نصر شرق: مركز طبى الحى السابع - من 8 صباحا وحتى 8 مساء - عمارات عثمان شارع على أمين 78. النزهة: مركز طبى الحكمة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الحجاز ميدان المحكمة 320. القاهرة الجديدة: مركز طبى التجمع الثالث من 8 صباحا وحتى 8 مساء المحلية السابعة أمام مسجد سمير وعلى ومدرسة الحرية. بدر: مركز طبى الحى الأول من 8 صباحا وحتى 8 مساء الحى الثالث المجاورة الرابعة. الشروق: مركز طبى الـ100متر من 8 صباحا وحتى 8 مساء إسكان شباب الـ100 متر بجوار مول الفيوتشر. الوايلى: مركز رعاية طفل العباسية من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع محمد رفعت العباسة 10. القاهرة/وسط: مركز طبى الدراسة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع الجعفرى. عابدين: مركز طبى عابدين من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المدبع أعلى مسجد أبو طبل 7. المقطم: مركز صحة الاسمرات3 من 8 صباحا وحتى 8 مساء عمارات الزهور 23. الساحل: مركز طبى المقسى من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المقسى دوران شبرا 72 الخليفة: مركز طبى التونسى الحضرى الجديد من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع المدارس التونسى1 السيدة زينب: رعاية طفل مصر القديمة من 8 صباحا وحتى 8 مساء شارع السبع ساقيات القصر العينى 23 مصر القديمة: مركز طبى عين الصيرة من 8 صباحا وحتى 8 مساء صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط البساتين: مركز طبى صقر قريش -من 8 صباحا وحتى 8 مساء - البساتين ميدان صقر قريش المعادى: مركز طبى الخبيرى -من 8 صباحا وحتى 8 مساء - شارع الترعة 8 طرة : مركز طبي طرة – من 8 لـ 8 – شارع رخا كورنيش النيل – كوزيكا 1 15 مايو : – مركز طبي مجاورة 5 – من 8 لـ8 – مدينة 15 مايو مجاورة 5 حلوان : مركز طبي الست خضرة – من 8 لـ8 – شارع راغب حلوان 21 - الجيزة – الشيخ زايد – مستشفي الشيخ زايد التخصصي – من 8 لـ8 – الشيخ زايد محافظة الجيزة: المهندسين : مركز فاكسيرا من 9 صباحا حتى 9 م -شارع البطل أحمد عبد العزيز – الدقي ميت عقبة – مركز صحة ميت عقبة – من 9 ص لـ9 م – شارع السودان – المطار 6 أكتوبر – المركز الطبي بشرق الفيوم - من 9 ص لـ9 م – بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر الصف – المركز المتميز بالاخصاص - من 9 ص لـ9 م – الاخصاص القبلية – الصف بالجيزة الهرم – مركز طبي نزلة السمان - من 9 ص لـ9 م – ميدان أبول الهول بجوار كوبري أبو طالب الهرم – مركز طبي كفر نصار - من 9 ص لـ9 م – كفر نصار – القاهرة – الجيزة بولاق الدكرور – مركز طبي كفر طهرمس - من 9 ص لـ9 م – اول شارع الملكة بولاق الدكرور – مركز طبي بولاق الحضر - من 9 ص لـ9 م – كوبري الخشب شارع بين العمارتين 5 جنوب الجيزة – مركز طبي المنيب - من 9 ص لـ9 م – شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب الوراق – مركز طبي طناش - من 9 ص لـ9 م – شارع مدرسة طناش شمال الجيزة – مركز طبي غرب المطار - من 9 ص لـ9 م – شارع جمال عبد الناصر – إمبابة شمال الجيزة – مركز طبي عزيز عزت - من 9 ص لـ9 م – مساكن عزيز عزت – إمبابة العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – شارع الهرم العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – امتداد شارع عتمان محرم كرادسة - مركز المعتمدية - من 9 ص لـ9 م – قرية المعتمدية أبو النمرس – مركز شبرا منت - من 9 ص لـ9 م – قرية شبرامنت أطفيح – مركز صول - من 9 ص لـ9 م – قرية صول شمال العياط – مركز كفر ترك - من 9 ص لـ9 م – قرية كفر ترك البدرشين – مركز الطرفاية - من 9 ص لـ9 م – قرية الطرفاية شرق القناطر – مركز نكلا - من 9 ص لـ9 م – قرية نكلا أوسيم – مركز طبي البراجيل - من 9 ص لـ9 م – البراجيل – مركز أوسيم – الجيزة الواحات البحرية – وحدة الباويطي الطبية - من 9 ص لـ9 م – الباويطي – مركز الواحات البحرية غرب القناطر – مركز بهرمس - من 9 ص لـ9 م – قرية بهرمس محافظة القليوبية تم تخصيص المراكز الآتية: شبرا – مستشفي معهد ناصر - من 9 ص لـ9 م – كورنيش النيل – الساحل – القاهرة 1351 كفر شكر – مستشفي كفر شكر - من 9 ص لـ9 م – كفر شكر – القليوبية سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون - من 9 ص لـ9 م – سنديون بجوار السجل المدني قليوب شبرا – مركز طبي حجازي - من 9 ص لـ9 م – شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة - من 9 ص لـ9 م – شارع عبد الحميد بدوي – الازاريطة محافظة الاسكندرية تم تخصيص المراكز الآتية: مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة - من 9 ص لـ9 م – الوريدان شرق – قسم مينا البصل المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي - من 9 ص لـ9 م – ثاني المنتزة – الإسكندرية المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة - من 9 ص لـ9 م – المندرة قبلي، قسم ثاني المنتزة، الإسكندرية المنتزة – مستشفي شرق المدينة - من 9 ص لـ9 م – ش جمال عبد الناصر تقاطع خليل حمادة – سيدي بشر مركز طب أسرة سان ستيفانو – من 9 ص ل 9 م – شارع الكازينو – سان ستيفانو وحدة أسرة دنا الوطنية – من 9 ص ل 9 م – شارع الطب الشرعى مركز طب أسرة أبيس 2 – من 9 ص ل 9 م – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية – مستشفى أطفال الرمل – من 9 ص ل 9 م – ش. محمد فريد – بولكلى 6 رعاية طفل محرم بك - من 9 ص ل 9 م – ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة وسط – مستشفى الرمد - من 9 ص ل 9 م – ش. وابور المياه امام اكاديمية السادات الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - من 9 ص ل 9 م – السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية - غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - من 9 ص ل 9 م – تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا غرب – مستشفى القبارى - من 9 ص ل 9 م – ش. الأمير لؤلؤ – القبارى 1 العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر - من 9 ص ل 9 م – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية - من 9 ص ل 9 م – الناصرية – بجوار المساكن العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش - من 9 ص ل 9 م – ش. القاعدة البحرية العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة - من 9 ص ل 9 م – ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعية برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - من 9 ص ل 9 م – برج العرب القديمة محافظة الإسماعيلية تم تخصيص : مجمع الإسماعيلية - من 9 ص ل 9 م – الاسماعيليه الطريق الدائرى مراكز تطعيم لقاح كورونا بالإسماعيلية محافظة بورسعيد تم تخصيص مركز: مستشفى النصر – من 2ع ل 9ص – ش. عبد الهادى الحديدى – طريق النصر محافظة جنوب سيناء تم تخصيص مركز: - شرم الشيخ – مستشفى شرم الشيخ الدولى – من 3ع ل 9م – شرم الشيخ – جنوب سيناء مراكز تطعيم لقاح كورونا بجنوب سيناء محافظة شمال سيناء تم تخصيص مركز: -العريش – مستشفى العريش العام – من 3ع ل 9 م – شارع الجيش من شارع 23 يوليو مراكز تطعيم لقاح كورونا بشمال سيناء محافظة المنوفية تم تخصيص 4 مراكز : - شبين الكوم – مركز صحى شبين الكوم – من 3ع ل 9م – شبين الكوم -أشمون – مركز صحي أشمون – من 3ع ل 9ص – أشمون - السادات – وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل – من 3ع ل 9ص – مساكن سوزان مبارك بالسادات - منوف – مستشفى حميات منوف – من 9ص ل 5م – شارع الجيش – منوف مراكز تطعيم لقاح كورونا بالمنوفية محافظة الغربية تم تخصيص 7 مراكز : - طنطا ثاني – مركز طبى سعيد – من 3ع ل 9م – شارع سعيد مع شارع بطرس - زفتي - مستشفى زفتى التخصصى - من 3ع ل 9م - شارع عامر – بجوار المحكمة - قطور – مستشفى قطور المركزي – من 3ع ل 9م – طريق كفر الشيخ – قطور القديم - بسيون – مكتب صحة أول بسيون – من 3ع ل 9م – بجوار مستشفى حميات بسيون - سمنود – ديوان الغدارة الصحية بسمنود – من 3ع ل 9م – شارع ريشة أمام شرطة المرافق - كفر الزيات - مكتب صحة قانى كفر الزيات - من 3ع ل 9م - أمام شركة الكهرباء – كفر الزيات - المحلة ثانى – معهد كبد المحلة – من 3ع ل 9م – شكة طنطا – المحلة الكبرى قسم ثانى مراكز تطعيم لقاح كورونا بالغربية محافظة كفر الشيخ تم تخصيص 4 مراكز : - الحامول – مكتب صحة الحامول – من 9ص ل 5م – شارع المركز – الحامول الطبية - كفر الشيخ – مستشفى سيدى غازي المركزي – من 9ص ل 5م – شارع أبو بكر الصديق - دسوق – مستشفى دسوق العام – من 9ص ل 5م – ش. المستشفى مدينة دسوق - مركز قلين – مستشفى قلين الجديدة – من 9ص ل 5م – شارع الجمهورية – مدينة قلين مراكز تطعيم لقاح كورونا بكفر الشيخ محافظة مرسى مطروح تم تخصيص مركز: - مستشفى القلب بمجمع المستشفيات – من 3ع ل 9م – شارع اسكندرية – وسط البلد - مراكز تطعيم لقاح كورونا بمطروح محافظة البحيرة تم تخصيص مركزين: - دمنهور – المعهد الطب القومى بدمنهور – من 9ص ل 5م – الجمهورية – شبرا – قسم دمنهور - مركز دمنهور – مستشفى دنشال التعليمي – من 9ص ل 5م – العوجة – دمنهور مراكز تطعيم لقاح كورونا بالبحيرة محافظة دمياط تم تخصيص مركز: – مركز القلب والجهاز الهضمى – من 3ع ل 9م – دمياط قسم دمياط محافظة الدقهلية تم تخصيص 7 مراكز: - المنصورة – مستشفى منصورة الدولى – من 9ص ل 9م – شارع المستشفى - طلخا – مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا – من 9ص ل 9م - المنزلة – المركز الحضري بالمنزلة – من 9ص ل 9م – مدينة المنزلة – اول ش الجلاء - دكرنس – مستشفى دكرنس العام – من 9ص ل 9م – مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة - بلقاس – مسشتفى بلقاس المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة بلقاس - ميت غمر – مستشفى ميت غمر المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة ميت غمر - السنبلاوين – مستشفى السنبلاوين العام – من 9ص ل9م – مدينة السنبلاوين مراكز تطعيم لقاح كورونا بالدقهلية محافظة الفيوم تم تخصيص مركز: - بندر الفيوم – المركز الطبي بكيمان فارس – من 3ع ل 9م – مساكن البنك – قسم الفيوم مراكز تطعيم لقاح كورونا بالفيوم محافظة بنى سويف تم تخصيص مركز: - مستشفى بنى سويف التخصصى – من 3ع ل 9م – كورنيش النيل محافظة السويس تم تخصيص مركز: - فيصل – وحدة طب أسرة مبارك – من 9ص ل 5م – حي فيصل - مراكز تطعيم لقاح كورونا بالسويس محافظة المنيا تم تخصيص 4 مراكز : - المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9ص ل 5م - ملوي – مركز طبي قلندول – من 9ص ل 5 م – منشأة قلندول - بنى مزار – وحدة القيس – من 9ص ل 5م – الوحدة المحلية بالقيس - سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجى – من 9ص ل 5م – الطريق السريع - مراكز تطعيم لقاح كورونا بالمنيا محافظة أسيوط تم تخصيص 4 مراكز: - غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – من 3ع ل 9م – شارع 26 يوليو – حى الأربعين - شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – من 3ع ل 9م – امام أبراج النصر بحى شرق - القوصية – الوحدة الصحية بنى زيد بوق – من 3ع ل 9م – مركز القوصية - أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باكور – من 3ع ل 9م – مركز أبو تيج مراكز تطعيم لقاح كورونا بأسيوط محافظة سوهاج تم تخصيص 3 مراكز : - المراغة – المركز الطبي الحضرى – من 3ع ل 9م – شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط 123- البلينا – المركز الطبي بالبلينا – من 3ع ل 9م – شارع الجمهورية – البلينا سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – من 3ع ل 9م – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج محافظة قنا تم تخصيص مركز: مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي – من 8ص ل 8م – مدينة قنا محافظة الشرقية تم تخصيص 7 مراكز : مركز صحة ثانى الزقازيق – من 9ص ل 9م – امام مستشفى الزقازيق المركزي – شارع عز الدين حافظ - فاقوس – وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – من 9ص ل 9م – قرية الدميين – فاقوس بلبيس – المركز الطبي بإدارة بلبيس – من 9ص ل 9م – ش الأستاذ احمد طرطور - أبو حماد – المركز الطبي بإدارة أبو حماد – من 9ص ل 9م – إدارة أبو حماد - العاشر من رمضان – مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان – من 9ص ل 9م – مجاورة 29 - هيهيا – قسم الحميات بمستشفى هيهيا المركزي – من 9ص ل 9م – ش احمد عرابى السعديين مستشفى السعديين المركزى – من 9ص ل 9م – مينا القمح – السعديين مراكز تطعيم لقاح كورونا بالشرقية محافظة الأقصر تم تخصيص مركز: مستشفى حميات الأقصر – من 1ظ ل 7م – الزناقطة – خلف المطار -محافظة أسوان .. تخصيص مركز: مستشفى صدر اسوان – من 3ع ل 9م – ش. السماد امام كلية التربية محافظة البحر الأحمر.. تخصيص مركز: الغردقة – وحدة صحة الأسرة بالأحياء – من 3ع ل 9م – منطقة الاحياء – شمال الغردقة -محافظة الوادي الجديد .. تخصيص 3 مراكز: - الخارجة – مركز طبى الخارجة – من 9ص ل 3م – شارع جمال عبد الناصر – الزهور الداخلة – مركز طبى الداخلة – من 9ص ل 3م – شارع السادس من أكتوبر – موت - الفرافرة – مركز طبى الفرافرة – من 9ص ل 3م – امام مركز ومدينة الفرافرة

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