جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والأجهزة المعنية، أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث انتهت من إنشاء كوبرى المرج الجديد بطول 1500 متر وعرض 14 مترا.





ويشمل كوبرى المرج الجديد 3 حارات، ليخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مسطرد. كما يتضمن الكوبرى 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج. ويمر الكوبرى أعلى كل من محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- كوبرى المرج الجديد.. شريان مرورى فى الدائرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.