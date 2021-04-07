خلال زيارته للبنان.. وزير الخارجية يستقبل فرنجية والجميل

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى كل من سليمان فرنجية، رئيس تيار المردة ‫وسامى الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، اليوم الاربعاء، و ذلك فى إطار زيارته الحالية لبيروت تأكيدا للدعم المصرى للُبنان والتضامن مع شعبها الشقيق.





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